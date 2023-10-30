В Доме Петра I появится новый интерактивный элемент

Директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева рассказала о ходе реставрации Дома Петра I министру культуры России Ольге Любимовой, в том числе и о планах введения интерактивного зеркала.

Музей первого русского императора был открыт в 1885 году и является объектом культурного наследия. На данный момент внутренняя отделка и восстановление исторических интерьеров находятся на завершающем этапе, а основные ремонтно-реставрационные работы уже выполнены. Процесс обновления планируют закончить к декабрю 2024 года.

Среди новшеств, которые появятся в восстановленном музее, будет интерактивное зеркало. С его помощью посетители смогут виртуально примерить исторические наряды и головные уборы, а также узнать о них информацию.