В Вологде пройдет лекция о самой известной модели художника Бориса Кустодиева

[ Культура ]

2 ноября в Шаламовском доме на ул. С. Орлова, д. 15 профессор Владимир Перепеченко, руководитель просветительского центра «Академия», прочитает лекцию «Судьба модели Кустодиева». Встреча состоится в рамках проекта «Лекторий в Шаламовском».

Речь пойдет о самой известной картине Бориса Кустодиева – «Купчиха за чаем» – и судьбе женщины, которая для нее позировала. Портрет был написан в 1918 году в Петрограде, а теперь хранится в собрании Русского музея. Образ купчихи – один из любимых мотивов в творчестве художника.

В коллекции Вологодской картинной галерее также есть работа именитого художника – один из вариантов его «Купчихи» 1915 года, выполненный акварелью в 1919 году. Работа будет выставлена в Шаламовском доме во время лекции.

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