В Вологде появился памятник Владимиру Корбакову

[ Культура ]

Памятник народному художнику РФ Владимиру Корбакову разместили напротив музейно-творческого центра «Дом Корбакова» на ул. Октябрьской. Решение о его установке приняли еще несколько лет назад, а финансирование выделили из областного бюджета по решению губернатора.

Автор скульптуры – заслуженный художник России Александр Кондуров. Воплотить идею в жизнь помогла целая команда. Памятник создан по мотивам автопортрета Корбакова «Свободный полет над Вологдой», на которой художник летит над городом на разноцветных воздушных шарах.

«Корбаков летал не только над Вологдой, но и над всем миром. У него в друзьях были великие художники с мировым именем. Идея памятника была сделать конструкцию, которая бы улетела и пронизывала всё насквозь от земли до неба», — рассказал Александр Кондуров.

 

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