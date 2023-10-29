Муниципальные служащие в Вологде получают в среднем 73 тысячи рублей

Администрация города Вологды опубликовала сведения о расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города в первом полугодии 2023 года. Пишет ГородВО.

Всего среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления в городе – 377 человек. С января по июнь расходы на оплату их труда составили 165 миллионов 777 тысяч рублей. В расчёте на одного человека это 73 тысячи 280 рублей в месяц. Пишет издание.

Работников муниципальных учреждений в Вологде 9 тысяч 271. Им было выплачено 2 миллиарда 774 миллиона 59 тысяч 550 рублей. В среднем - 49 тысяч 866 рублей.