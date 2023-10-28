Череповецкой «Северстали» почти удалось отыграть дефицит в три шайбы

Накануне «Северсталь» на выезде встречалась с ярославским «Локомотивом». Череповчане не сразу вошли в игру и пропустили в первом периоде две шайбы. В середине второй двадцатиминутки Данил Аймурзин, с передачи Кирилла Пилипенко сократил отставание "сталеваров" до минимума, и тут же череповчане получили шансы поиграть в численном большинстве, у "железнодорожников" за удар соперника клюшкой был удален Алексей Береглазов.

Но разыграть лишнего не смогли, вместо этого потеряли шайбу в своей зоне и Павел Красовский забил первый гол «Локомотива» в этом сезоне в меньшинстве. Ещё одну шайбу "жёлто-чёрные" пропустили за 7 секунд до конца второго периода, и на второй перерыв ушли при счёте 1:4.

В третьем периоде сначала Тимур Муханов, с передачи Александра Жабреева и Адама Лишки делает счёт 2:4, забросив шайбу с пятачка перед воротами. Муханов продлил свою серию с набранными очками до четырех матчей, у него 2+2. А затем Михаил Тиханов в быстрой контратаке вновь до минимума сокращает отставание череповчан. Ему в этом голе ассистировали Кирилл Пилипенко, у которого в этом матче две голевых передачи и Данил Аймурззил, так же набравший второе очко в этой встрече за результативность (1+1). Впереди было ещё пол периода, но сравнять счёт череповчанам так и не удалось 3:4. «Северсталь» продлевает свою безвыигрышную серию до 4 матчей и находится за пределами "кубковой восьмёрки" на Западе. А «Локомотив» наоборот прерывает свою четырехматчевую серию поражений.

«Начало было за "Локомотивом". У нас было много неточностей, из-за этого игра расклеилась. Потом, во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Мы могли сравнять счёт, но у нас не хватило хладнокровия в концовке», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Завтра череповчане примут екатеринбургский «Автомобилист», который идёт на 4 месте Восточной конференции КХЛ. А затем «Северсталь» ждёт длинная, 6-матчевая, выездная серия.