Белорусский Могилев стал побратимом Вологды

Белорусский город Могилев официально стал еще одним побратимом Вологды. Соглашение о побратимстве двух городов подписали мэр Вологды Сергей Воропанов и председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев.

Подписание прошло в рамках рабочего визита в Республику Беларусь делегации Вологодской области, которую возглавляет губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Также стороны наметили планы по дальнейшему сотрудничеству.

«Вологду и Республику Беларусь связывают давние партнерские отношения. На протяжении многих лет мы сотрудничаем в различных сферах – экономике, промышленности, торговле, культуре и туризме, спорте и образовании. Сегодня мы подписали побратимское соглашение с Могилевом и план совместных мероприятий на 2024-2025 годы между Администрацией города Вологды и городами Гродно, Могилевом и Октябрьским районом Минска Республики Беларусь. Важной составляющей считаю развитие туризма и других кооперационных связей. Уверен, это даст новый импульс во взаимовыгодном сотрудничестве», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В этом году 20 лет нашим партнерским отношениям. Сегодня, с подписанием побратимского соглашения с Вологдой, мы вступаем в новый формат взаимодействия. Нам важно находить точки роста среди наших предприятий, не забывать про нашу молодежь, с обоих сторон есть интересный опыт, эффективные практики, которыми мы можем поделиться друг с другом. Уверен, что мы положили хорошее начало утеплению наших дружеских отношений», – отметил председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев.

Руководители двух городов-побратимов обменялись символичными подарками. Сергей Воропанов вручил представителям Могилева вологодское масло, которое является одним из главных брендов Вологды и Вологодской области. А Александр Студнев подарил вологодскому коллеге компас, символизирующий партнерские отношения городов и нацеленность на взаимодействие.

Вологда также активно сотрудничает с городами Гродно, Могилевом и Октябрьским районом Минска Республики Беларусь. В рамках взаимодействия городов проведено множество совместных мероприятий в социальной сфере, сфере культуры, спорта, образования, экономики и туризма. Традиционно проходят бизнес-миссии представителей предприятий Вологды и белорусских городов, визиты официальных и рабочих делегаций, а в период пандемии совместные деловые мероприятия проходили в онлайн-формате.

Сотрудничество Вологды с Гродно, Могилевом и Октябрьским районом Минска осуществляется в рамках планов о взаимодействии. Совместные мероприятия на 2024-2025 годы были подписаны сегодня. Среди планируемых к проведению совместных мероприятий – участие представителей белорусских городов в семинаре молодых авторов в рамках Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия»; во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в Вологде; в ежегодных межрегиональных Герасимовских чтениях и так далее. Также будет продолжено сотрудничество в сфере экономики, развития местного самоуправления, молодежной политики и так далее.

Вологодская делегация работает в Республике Беларусь в течение нескольких дней.