В Вологде в студенты посвятили около 1800 первокурсников

Общегородское посвящение в студенты состоялось во Дворце спорта «Вологда». Его участниками стали 1800 первокурсников, которые в этом году поступили в ссузы и вузы областной столицы.

«Студенчество – прекрасная пора, впереди у вас яркая и насыщенная жизнь. Творите, мечтайте, ставьте перед собой самые амбициозные цели! А мы, команда Администрации Вологды, рады поддержать ваши инициативы. Не зря 2023 год в Вологде объявлен Годом молодежи. Мы делаем все для того, чтобы молодое поколение могло учиться, работать и развиваться в Вологде. Мы всегда делаем ставку на вас, ведь молодежь – это сердце города», – поздравил студентов мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новоиспеченные студенты дали клятву первокурсника. Также на мероприятии подвели итоги Городского фестиваля студентов, а абсолютным победителем этого проекта признан Вологодский колледж связи и информационных технологий. Лучшими в конкурсе «Активный в жизни – активный в спорте!» стали представители общежития Вологодского кооперативного колледжа. Этот проект направлен на создание достойных условий для студентов, проживающих в общежитиях.

Ежегодно в Вологде реализуется множество молодежных проектов и мероприятий, участниками которых являются десятки тысяч молодых вологжан. Организаторами выступают Управление по молодежной политике Администрации города Вологды Молодежный центр «ГОР.СОМ35». Это, например, проекты «Команда Мэра», «Зачетный студент», Большой школьный фестиваль и другие. Также работает Молодежная администрация города, Совет детских директоров, организована премия «Вологда для молодежи», призовой фонд которой в этом году составляет 300 тысяч рублей. В Год молодежи в областной столице открылось новое креативное пространство «Салют, молодежь!», которое предназначено для самореализации творческих вологжан.

