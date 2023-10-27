Сценарист «Беспринципных» снял фильм о вологодских предпринимателях

[ Культура ]

Российский писатель, сценарист, публицист Александр Цыпкин снял документальный сериал «#Непровинция» (16+) о предпринимателях из небольших российских городов. В нем писатель пытается разобраться, почему они выбирают жизнь в провинции, вместо столицы. У шоу вышло уже 25 выпусков, а 22-й был посвящен Вологде.

В новом эпизоде Александр пообщался с Марией Перетягиной, которая уже 16 лет издает городской журнал «Рандеву», со Снежаной Малашиной – руководителем и идейным вдохновителем культурно-выставочного пространства «Дом с добром», с Антоном Никитиным – руководителем единственного в мире «Музея орхидей» в Ботаническом саду и с вологодским шеф-поваром из Италии Антонио Рицци.

«Представления были, как о особом городе, который, где-то на отшибе, но со своим менталитетом, я это помню еще с детства. Понятно, что сразу хочется вологодским маслом измазать резной палисад и с утра до вечера повторять «в Вологде-где-где-где-где», но это все какие-то клишированные элементы бренда города. К счастью, мы столкнулись с совершенно иным, с точки зрения людей. Если одним словом обозначить город - он аналоговый, в хорошем смысле слова», - делится своими впечатлениями писатель.

Александр Цыпкин известен своими сатирическими рассказами о жизни богатых москвичей на Патриарших прудах, которые легли в основу известного сериала «Беспринципные» (18+) и его продолжения «Беспринципные в деревне» (16+).

Теги:
шоу онлайн-кинотеатры писатель сценарист
 

Последние новости

Белорусский Могилев стал побратимом Вологды
В Вологде в студенты посвятили около 1800 первокурсников
Сценарист «Беспринципных» снял фильм о вологодских предпринимателях
Хоккеисты «Северстали» в матче против «Лады» уступили в серии послематчевых буллитов
Житель Устья высадил более 900 дубов
В Никольском районе под суд за пьяное вождение попала женщина, беременная шестым ребенком
Вологодская картинная галерея участвует в акции «Ночь искусств»
Бывшего главу одного из поселений Тотемского района будут судить за коррупцию
Школьники Вологды смогут посетить в каникулы мероприятия по Пушкинской карте
В Череповце появилась первая детская радиоволна