Хоккеисты «Северстали» в матче против «Лады» уступили в серии послематчевых буллитов

Хоккеисты череповецкой «Северстали» в матче против «Лады» смогли отыграться со счёта 0:3, но уступили в серии послематчевых буллитов

Это была первая встреча череповецких и тольяттинских хоккеистов с 2017 года. «Лада» в этом сезоне вернулась в Континентальную хоккейную лигу после нескольких лет отсутствия. Хозяева начали игру активней, а тольяттинцы больше действовали на контратаках. Эта стратегия принесла им результаты. В середине первого периода гости в течении четырех с половиной минут трижды поразили ворота «Северстали», заставив тренерский штаб череповчан пойти на замену вратаря и вместо Дмитрия Шугаева на лёд вышел Константин Шостак.

Это помогло перезагрузить игру и ещё до перерыва череповчане смогли отыграть один гол, шайбу забросил Адам Лишка. А на старте второй двадцатиминутки "жёлто-чёрные" ещё дважды поразили ворота Владислава Подъяпольского, который играл в Череповце прошлые два сезона. Сначала Илья Иванцов реализовал большинство, на это ему понадобилось всего 15 секунд. А затем Кирилл Пилипенко, в индивидуальном проходе, установил на табло 3:3. Счёт первой половины матча продержался до финальной сирены и победителя командам пришлось выявлять в серии послематчевых буллитов, где удачливее оказались гости. Победную шайбу у «Лады» забросил Остап Сафин. Счёт 3:4.