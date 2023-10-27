В Никольском районе под суд за пьяное вождение попала женщина, беременная шестым ребенком

В Никольском районе осудили беременную многодетную мать, которая села пьяной за руль, не имея прав.

"Вечером 16 августа 2023 года 31-летняя многодетная мать пятерых детей приехала на машине в гости к своим родителем в д.Скочково Никольского района. С собой у нее было несколько банок алкогольного напитка, которые она выпила в ходе общения с родственниками. Когда было уже за полночь, женщина села за руль автомобиля и вместе со знакомыми поехала в кафе. По дороге их остановили сотрудники ГИБДД. При проверке выяснилось, что женщина не имеет водительского удостоверения и находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в мае 2023 года она привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Действия никольчанки квалифицированы по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Многодетная мать вину признала. Суду рассказала, что находится на четвертом месяце беременности шестым ребенком и подтвердила эту информация справкой из больницы. Разведена, нигде не работает. Автомобиль ВАЗ-21124 приобрела в ноябре прошлого года, но на учет в ГИБДД на свое имя не поставила.

Никольский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

Автомобиль ВАЗ-21124 конфискован в доход государства.

