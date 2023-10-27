Школьники Вологды смогут посетить в каникулы мероприятия по Пушкинской карте

С 30 октября у школьников начинаются осенние каникулы, которые можно культурно и с пользой провести по Пушкинской карте. Ребят приглашают на спектакли вологодских театров, выставки, квесты и в кино.

Мероприятия, которые можно посетить по Пушкинской карте:

9 ноября 18:00 – комическая опера «Недоросль» (12+) по одноименному произведению Дениса Фонвизина в Театре юного зрителя;

4 ноября 11:00, 13:00 – «Страшные приключения Йогана Унферцагта» (12+) по сказкам братьев Гримм в Вологодском Доме актера;

21 ноября 12:00 – стилизованная экскурсия «Дела давно минувших дней» (6+) в «Центре ремесел», а также фотоквест – игровая программа с выполнением головоломок и творческих фотозаданий;

выставка «Пьесы из жизни» (6+) в «Музее забытых вещей» окунет посетителей в театральный мир и творчество Александра Островского;

приключенческий фильм «Лесси – лохматый детектив» в кинотеатре «Синема Парк».

Подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «Культура в Вологодской области» и на страницах культурных учреждений в соцсетях.