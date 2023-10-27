Бывшего главу одного из поселений Тотемского района будут судить за коррупцию

[ Общество ]

Перед судом за совершение коррупционных преступлений предстанет бывший глава МО «Толшменское» Тотемского района. Сообщают в прокуратуре Вологодской области.  

"Прокурор Тотемского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному, в том числе на основании материалов прокурорской проверки, в отношении бывшего главы одного из сельских поселений Тотемского района. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), а также  по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, обвиняемый в период с сентября по декабрь 2018 года, являясь главой одного из сельских поселений Тотемского района, без проведения оценки и процедуры приватизации, с корыстной целью продал своему знакомому трактор гусеничный  ДТ-75, принадлежащий сельскому поселению, чем причинил муниципальному бюджету ущерб в размере свыше 159 тыс. рублей", - уточняют в ведомстве. 

Также в январе - феврале 2021 года бывший глава изготовил фиктивные  финансовые  документы (договоры на поставку и оплату песчано-гравийной смеси) на общую сумму  порядка 560 тыс. рублей, которые представил для оплаты  в администрацию Тотемского муниципального округа. Деньги похитил.

В марте - апреле 2021 года обвиняемый изготовил фиктивные финансовые документы  (договор подряда на ремонт пешеходного подвесного моста в с. Никольское Тотемского района и документы на оплату) на сумму 315 тыс. рублей, при этом заведомо не планируя организовывать его выполнение. Фиктивный договор подряда, а также подложные финансовые документы, подтверждающие факт проведения работ, представил для оплаты в администрацию Тотемского муниципального округа. Деньги похищены. 

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тотемский районный суд для рассмотрения по существу.
Одновременно с этим, прокуратурой Тотемского района в порядке ст. 44 УПК РФ подготовлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

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