В Череповце появилась первая детская радиоволна

В Череповце впервые заработало детское радио на частоте 91,6 FM, сообщает портал cherinfo. Сигнал доступен в городе и в радиусе 60 км от него. Для запуска потребовалось установить дополнительную антенну и передатчики.

На «Детском радио» идут познавательные и развивающие передачи, сказки народов мира, детские новости и музыка, а также различные конкурсы и викторины.

«Теперь родители могут быть уверены, что ребенок не услышит по радио ничего того, что ему слышать еще рано. Детское радио — уникальный и успешный проект, работает в России с 2007 года. Мы рады, что он наконец-то пришел в Череповец», — прокомментировал помощник мэра Череповца Сергей Климушкин.

Кроме того, запустили вещание станции «Лайк.фм», а также вновь заработало радио «Шансон». Теперь в Череповце 18 радиостанций.