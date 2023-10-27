На границе Вологодской области обнаружена африканская чума свиней

В Котласе обнаружен возбудитель африканской чумы свиней. На отдельной части городского округа указом губернатора Архангельской области с 24 октября установлен карантин. Возбудитель африканской чумы свиней был обнаружен на мясоперерабатывающем предприятии «Стрела».

Он находился в одной из морозильных камер, которую признали инфицированным объектом. На предприятии заявили, что инфицированное мясо привезли из Курской области:

"На МПК «Стрела» поступило сырье производителя ООО «МПК "Полянское"» со всеми сопроводительными документами, оформленными через Государственную ветеринарную службу, подтверждающими безопасность. 16 октября 2023 от управления Россельхознадзора пришло информационное письмо об обнаружении в Курской области в продукции ООО «МПК "Полянское"» возбудителя африканской чумы свиней".

В сентябре африканскую свиную чуму в продукции ООО «МПК "Полянское"» обнаружили в республике Татарстан. Геном возбудителя вируса находился в замороженных свиных ногах. Об этом сообщало местное управление Россельхознадзора.

Котлас находится на границе с Вологодской областью, в часе езды от Великого Устюга.

По данным Россельхознадзора, африканская чума свиней — это особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копченом мясе до 150 дней. АЧС не представляет собой опасности для человека, но поражает домашних и диких свиней.