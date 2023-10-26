Вологодского активиста Анатолия Бурова взяли под стражу за оправдание идеологии терроризма

Вологодским городским судом рассмотрено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего Анатолия Бурова.

"Мужчина подозревается в распространении через телеграм-канал видеозаписи о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Суд принял во внимание сведения о личности подозреваемого и характере выдвинутого против него подозрения, а также все данные, которые были представлены суду в ходе судебного заседания", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.