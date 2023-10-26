В Вологде в декабре вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур

22-24 декабря в Вологде пройдет фестиваль ледяных скульптур «Сердце города». Участие в нем могут принять команды численностью до двух человек. На данный момент идет прием заявок на участие.

«В первом фестивале ледяных скульптур, который проходил в феврале 2023 года, принимали участие команды из Вологды, Череповца, Пензы, Тарноги, Вельска, Великого Устюга и Москвы. Конкурсанты создавали свои скульптуры на темы «Народное единство» и «Народы России». Тогда площадка в скейт-парке «Яма» стала настоящей новогодней фотозоной. Теперь темой обозначена «Новогодняя Вологда». В ледяных фигурах будет приветствоваться изображение элементов кружева, деревянного зодчества, вологодских брендов, народных промыслов Вологодчины, резного палисада, памятников архитектуры, а также известных людей и событий города», – прокомментировала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Фестиваль будет состоять из двух этапов: отборочный проводится по представленным эскизам ледяной фигуры; второй этап предполагает создание самих фигур в скейт-парке «Яма» с 22 по 24 декабря. По итогу команда, занявшая первое место, получит 45 тысяч рублей. «Серебряные» призеры – 35 тысяч рублей, бронзовые финалисты – 25 тысяч рублей.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 6 ноября на почту [email protected].