У Деда Мороза из Великого Устюга нашли взрывчатку

У 51-летнего устюжанина, изменившего имя и фамилию на Дед Мороз, сотрудники полиции нашли взрывчатое вещество, сообщает telegram-канал SHOT.

На днях сотрудники правоохранительных органов проводили рейд в Великом Устюге по домам неблагонадежных граждан. Среди них оказался и «Дед Мороз», в 90-е годы содержавший наркопритон. В этот раз наркотиков не было, но нашли 315 грамм бездымного пороха, изготовленного промышленным путем. За его хранение устюжанин может получить срок лишения свободы до 15 лет.

Мужчина вину отрицает, утверждая, что порох ему нужен для охоты, однако ружья в его доме не обнаружили.

На данный момент проводится проверка, по итогу которой примут решение о возбуждении уголовного дела.