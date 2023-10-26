В Череповце мужчина бросил гранату в работниц пекарни

Череповецкая полиция задержала мужчину, бросившего накануне страйкбольную гранату в продавцов пекарни на проспекте Луначарского. Им оказался ранее судимый череповчанин 1971 года рождения. Об инциденте сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Очередная история, как на пустом месте заработать уголовное дело. В среду около полудня в пекарную зашел мужчина и попросил отдать ему выпечку бесплатно. Получив отказ, достал страйкбольную гранату, выдернул чеку и бросил ее через прилавок. В результате происшествия пострадала одна из продавцов, у нее травма кисти. Мужчина с места происшествия скрылся, но благодаря оперативной и слаженной работе УМВД по г. Череповцу был задержан по горячим следам", - рассказал мэр.