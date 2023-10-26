В Вологде создадут два музея, посвященные известным землякам

Губернатор Олег Кувшинников рассказал Министру культуры Ольге Любимовой об инициативе создания двух музеев. Первый будет посвящен композитору Валерию Гаврилину, второй – поэту Константину Батюшкову.

Уже сейчас начинается подготовка проектно-сметной документации, а Вологодский музей-заповедник разрабатывает концепцию музея Батюшкова. Средства будут выделены по нацпроекту «Культура».

Также выбраны места для размещения музеев – объекты культурного наследия. Музей Гаврилина будет располагаться на Кремлевской площади, д. 10, рядом с «Музеем кружева». А музей Батюшкова будет организован на Советском проспекте, д. 20 – в бывшем здании Вологодской областной детской библиотеки. Там известный поэт прожил 11 лет.

Ольга Любимова одобрила инициативу и отметила, что музеи необходимо сделать более интересными как для посетителей, так и для сотрудников, чтобы они стали точками притяжения жителей и гостей города.