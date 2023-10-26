Вологодский школьник вышел в финал китайско-российского конкурса

Вологжанин Елисей Колесник снял видеоролик о своем путешествии на родину Деда Мороза и вышел в финал китайско-российского конкурса. Он проводится компаниями SPB TV Media (Россия) и China Mobile (Китай) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Главного государственного управления КНР по делам радиовещания и телевидения и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Участникам конкурса предлагалось рассказать в видеоформате о роли спорта в их жизни или показать любимые туристические места. Елисей выбрал второй вариант: летом он как раз путешествовал по Великому Устюга вместе со своим дядей Артемом Смирновым, который помогал в съемке и монтаже видео.

Пятерых победителей конкурса ждет денежное вознаграждение от 70 до 150 тысяч рублей. А за лучшую работу, посвященную столице России, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы вручит специальный приз.