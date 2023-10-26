На Вологодчине хотят запустить программу «Земский работник культуры»

В 2024 году в Вологодской области планируют впервые запустить федеральную программу «Земский работник культуры». Такую инициативу обсудил губернатор Олег Кувшинников с Министром культуры Ольгой Любимовой.

«Необходимо мотивировать молодежь идти работать в сферу культуры. И мы понимаем, что это можно сделать с помощью дополнительных выплат по примеру тех, которые уже существуют в стране для работников образования и здравоохранения», – отметил глава региона.

Правовые основания для утверждения и реализации программы уже проработаны в Министерстве культуры России, однако программа пока не запущена. Олег Кувшинников предложил начать реализацию проекта в Вологодской области за счет областного бюджета.