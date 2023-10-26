На Вологодчине хотят запустить программу «Земский работник культуры»

В 2024 году в Вологодской области планируют впервые запустить федеральную программу «Земский работник культуры». Такую инициативу обсудил губернатор Олег Кувшинников с Министром культуры Ольгой Любимовой.
«Необходимо мотивировать молодежь идти работать в сферу культуры. И мы понимаем, что это можно сделать с помощью дополнительных выплат по примеру тех, которые уже существуют в стране для работников образования и здравоохранения», – отметил глава региона.
Правовые основания для утверждения и реализации программы уже проработаны в Министерстве культуры России, однако программа пока не запущена. Олег Кувшинников предложил начать реализацию проекта в Вологодской области за счет областного бюджета.
«Если появится такой первый региональный прецедент, мы сможем проанализировать показатели. Надеемся, что спустя год программа будут пользоваться таким же спросом, как «Земский доктор» и «Земский учитель». Также будем рассчитывать, что со временем она выйдет на федеральный уровень, в том числе опираясь на опыт региона-пилота», – подчеркнула Ольга Любимова.