На Вологодчине хотят запустить программу «Земский работник культуры»

[ Культура ]

В 2024 году в Вологодской области планируют впервые запустить федеральную программу «Земский работник культуры». Такую инициативу обсудил губернатор Олег Кувшинников с Министром культуры Ольгой Любимовой.

«Необходимо мотивировать молодежь идти работать в сферу культуры. И мы понимаем, что это можно сделать с помощью дополнительных выплат по примеру тех, которые уже существуют в стране для работников образования и здравоохранения», – отметил глава региона.

Правовые основания для утверждения и реализации программы уже проработаны в Министерстве культуры России, однако программа пока не запущена. Олег Кувшинников предложил начать реализацию проекта в Вологодской области за счет областного бюджета.

«Если появится такой первый региональный прецедент, мы сможем проанализировать показатели. Надеемся, что спустя год программа будут пользоваться таким же спросом, как «Земский доктор» и «Земский учитель». Также будем рассчитывать, что со временем она выйдет на федеральный уровень, в том числе опираясь на опыт региона-пилота», – подчеркнула Ольга Любимова.

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