Череповчанка взыскала с воспитателя частного детского сада моральный ущерб за ссадины у своего ребенка

Череповчанка взыскала с воспитателя частного детского сада моральный ущерб за ссадины у своего полуторагодовалого сына.

В сентябре 2022 года 20-летняя череповчанка, забирая своего ребенка из частного детского сада, обнаружила у него телесные повреждения - на голове справа чуть выше виска имелась царапина красного цвета, ребенок плакал.

Женщина обратилась в полицию, так как такое наблюдала уже не в первый раз. За несколько дней до случившегося она заметила у малыша ссадину на затылке, красные пятна на шее сзади и с правого боку. С начала посещения частного детского сада у мальчика появилась нервозность, он постоянно плакал ночами, ему приходилось давать успокоительное.

В возбуждении дела об административном правонарушении женщине было отказано в связи с отсутствием события административного правонарушения. Тогда мама и бабушка мальчика обратились в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.

"Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что обнаруженные у мальчика телесные повреждения (ссадина на лице, кровоизлияние на шее, ссадина волосистой части головы) образовались в результате воздействия тупого твердого предмета (предметов) и расцениваются как повреждения, не причинившее вред здоровью. В судебном заседании ответчики – воспитатели частного детского сада – иск не признали. Пояснили, что в период посещения ребенка детского сада он стукался головой о спинку кровати. В ходе рассмотрения дела установлено, что мальчик посещал детский сад на основании договора оказания услуг по дневному уходу за детьми, заключенному с одной из воспитательниц, формулировка «частный детский сад» применяется для простоты. Судом установлен факт ненадлежащего оказания воспитателем услуг по дневному уходу за ребенком, повлекший причинение физических и нравственных страданий ребенку и его матери", - поясняют в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд взыскал с воспитателя в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей, а в пользу его матери – 20000 рублей. Кроме того, в пользу матери ребенка взыскан штраф за нарушение прав потребителей в размере 10000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.