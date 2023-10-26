В Грязовецком округе ищут живодера, который издевался над собакой

В Грязовецком округе зоозащитники и полиции ищут живодера, который издевался над собакой. На прошлой неделе мужчина несколько раз ударил собаку ножом в живот.

Обессиленную дворнягу с кровавыми ранами нашли в подъезде дома в селе Минькино. Люди, которые нашли животное, сразу сообщили о пострадавшей собаке зоозащитникам. Те передали информацию полиции.

Собака была доставлена в Вологду, к ветеринару. Ее прооперировали. Как сообщают зоозащитники, хозяина у животного нет. Несколько месяцев назад она пришла в деревню. Местные ее подкармливали, дали кличку Альма. Но потом собака пропала. Ее нашли изрезанной ножом.