В Грязовецком округе ищут живодера, который издевался над собакой

[ Общество ]

В Грязовецком округе зоозащитники и полиции ищут живодера, который издевался над собакой. На прошлой неделе мужчина несколько раз ударил собаку ножом в живот. 

Обессиленную дворнягу с кровавыми ранами нашли в подъезде дома в селе Минькино. Люди, которые нашли животное, сразу сообщили о пострадавшей собаке зоозащитникам. Те передали информацию полиции.

Собака была доставлена в Вологду, к ветеринару. Ее прооперировали. Как сообщают зоозащитники, хозяина у животного нет. Несколько месяцев назад она пришла в деревню. Местные ее подкармливали, дали кличку Альма. Но потом собака пропала. Ее нашли изрезанной ножом. 

«Она была в тяжелом состоянии. Сильный болевой шок. Все лекарства дали. Спустя сутки покушала. Раны глубокие. Нужны трубочки, чтобы жидкость выходила. Швы снимем, когда все заживет», — рассказала председатель общества защиты животных «Велес» Ольга Клюквина.

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