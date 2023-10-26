Вологжане завоевали медали на Спартакиаде Специальной Олимпиады России по легкой атлетике

[ Спорт ]

Вологжане завоевали медали на Спартакиаде Специальной Олимпиады России по легкой атлетике

Соревнования прошли в Тольятти 22-25 октября. В них приняли участие 238 спортсменов с интеллектуальными нарушениями из 25 регионов страны.

Сборная Вологодской области была представлена спортсменами из Вологды и Великого Устюга. Вологжане завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Надя Старикова одержала победу в беге на 200 метров. Также первое место у сборной области в эстафете 4x100 метров. Алина Колосова заняли второе место в прыжках в длину среди девушек. А Артём Солонников, в этой же дисциплине только у юношей, замкнул тройку лидеров. Тренер спортсменов Елена Масликова.
 

Теги:
лёгкая атлетика
Фото: https://vk.com/public216194379
 

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