Вологжане завоевали медали на Спартакиаде Специальной Олимпиады России по легкой атлетике



Соревнования прошли в Тольятти 22-25 октября. В них приняли участие 238 спортсменов с интеллектуальными нарушениями из 25 регионов страны.



Сборная Вологодской области была представлена спортсменами из Вологды и Великого Устюга. Вологжане завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.



Надя Старикова одержала победу в беге на 200 метров. Также первое место у сборной области в эстафете 4x100 метров. Алина Колосова заняли второе место в прыжках в длину среди девушек. А Артём Солонников, в этой же дисциплине только у юношей, замкнул тройку лидеров. Тренер спортсменов Елена Масликова.

