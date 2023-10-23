В Соколе водитель такси заплатит штраф за то, что воспользовался забытой картой пассажира

[ Общество ]

В Соколе водитель такси присвоил себе банковскую карту пассажира. Таким образом он хотел компенсировать ущерб от того, что пассажир испачкал его сидения.  

Днем 2 января 2023 года таксист подвозил изрядно выпившего пассажира, который по дороге испачкал салон автомобиля. После, приводя машину в порядок, мужчина обнаружил выпавшую у пассажира банковскую карту и в целях компенсации причиненного вреда решил воспользоваться ею. В тот же вечер, используя функцию бесконтактной оплаты товара, совершил 21 покупку в магазинах Сокола и Вологды, АЗС, на общую сумму 10956 рублей 49 копеек. Посчитав, что этого достаточно, больше банковской картой не расплачивался и выбросил ее.

"Действия таксиста квалифицированы по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета). В судебном заседании подсудимый вину признал. Ущерб возместил. Потерпевший в ходе предварительного расследования не настаивал на привлечении мужчины к ответственности, просил уголовное дело прекратить. Сокольский районный суд на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободил мужчину от назначенного наказания в виде штрафа в размере 30000 рублей в связи с примирением с потерпевшим", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.
 

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