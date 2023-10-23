В Вологодской области еще одна школа ушла на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости

В связи с высоким ростом заболеваемости на дистанционное обучение с 24 октября по 3 ноября (включительно) переведены обучающиеся Тарногской средней школы с 1 по 11 класс. Об этом сообщил глава округа.

Дети остальных школ округа продолжат обучение и будут отдыхать согласно расписанию школьных каникул.

Ранее в Шекснинском районе дети одной из школ ушли на досрочные каникулы в связи с массовой заболеваемостью пневмонией. Позже в Нифантовской школе также была введена кабинетная система.

Ученики Кич-Городецкой средней школы в Вологодской области также отправились на каникулы досрочно, с 23 октября, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Всего в области закрыты на карантин по ОРВИ 25 классов в 9 школах, а также по одной группе в Череповецком лесомеханическом и Вологодском индустриально-транспортном техникумах.

По данным управления Роспотребнадзора по Вологодской области в регионе зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За медицинской помощью обратились более 8 тыс. человек, в том числе 5,3 тыс. детей. Среди населения циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, коронавирусы, риновирусы и другие возбудители.