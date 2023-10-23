В Вологде выбрали названия для нового моста через Шограш

Мост через реку Шограш на ул. Поэта Романова будет носить название «Романовский». Сообщили в администрации города Вологды.

Сегодня во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов подвел итоги голосования за название для моста на ул. Поэта Романова. Инженерное сооружение пересекает реку Шограш. Четерехполосный мост был построен в ходе одного из этапов возведения новой городской магистрали.

Напомним, опрос по выбору лучшего названия для мостового перехода был объявлен 9 октября. В течение недели вологжане предлагали названия в комментариях, а затем 10 самых популярных вариантов были выставлены на голосование, которое завершилось накануне 22 октября

«Всего в голосовании приняли участие 7254 человека. Хочу поблагодарить каждого, кто высказал свое мнение. В итоге определились три названия - лидера: Романовский, Осановский и Александровский - по имени поэта. Но большинство голосов набрало предложение назвать мост Романовским. За него высказались 2620 человек, а это более 36 % от участвовавших в голосовании. Такое название и будет носить мост», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Улица Поэта Романова стоимостью 2, 6 млрд рублей и протяженностью более 2 км была открыта для движения 17 октября. Дорога напрямую соединяет мкр Бывалово и ул. Конева.