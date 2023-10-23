Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны в Белозерском округе

[ Общество ]

Ушел из жизни Александр Иванович Волков – житель деревни Алексино, последний ветеран Великой отечественной войны в Белозерском округе и участник войны с Японией. Ему было 97 лет.

Александр Иванович родился 11 сентября 1926 года. В 16 лет был отправлен на Урал на углеразведку. Там же он окончил курсы шоферов, работал на железной дороге. Осенью 1944 года его мобилизовали. Александр Иванович служил в учебном автополку и принял военную присягу.

Позже он стал председателем Бечевинской ветеранской организации. Участвовал в районных праздниках и ярмарках, общался с воспитанниками детского дома и учениками школы.

Теги:
скончался ветеран ВОВ
 

Последние новости

Депутат Госдумы предложил изолировать или уничтожать россиян, которые не поддерживают Путина
Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны в Белозерском округе
Компания "Вектор" подала в суд на администрацию Бабаево из-за роста стоимости строительства моста
Череповчанин ограбил прохожего, чтобы купить себе 10 шаверм
В Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
«Динамо-Вологда» проиграло своим одноклубникам из Санкт-Петербурга
Вологжанам покажут первый отечественный фильм 1908 года
Вологжане познакомятся с историей усадьбы Котельниково
В Вологодской области выделят 2,5 млрд на развитие культуры и архивного дела
В Вологде впервые пройдет фестиваль гиккультуры