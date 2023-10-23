Компания "Вектор" подала в суд на администрацию Бабаево из-за роста стоимости строительства моста

Компания "Вектор" подала в суд на администрацию города Бабаево из-за роста стоимости строительства моста. В иске подрядчик заявил, что работы, который он должен выполнить по контракту, подорожали. В частности выросла стоимость строительных материалов.

Но суд не встал на сторону фирмы.

"Суд счел, что исковые требования не подлежат удовлетворению, так как требования строительной компании обусловлены изменением ценообразующих факторов на рынке строительных ресурсов и услуг. При этом само по себе изменение экономической ситуации в части увеличения роста цен строительные ресурсы является естественным следствием экономических процессов и не относится к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. Осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск подразумевает, в числе прочего, и то, что возможные экономические потери не могут перекладываться на контрагентов", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области

В суде пояснили, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации риск удорожания цен, который не подпадает под категорию существенного изменения обстоятельств, лежит на подрядчике, который должен нести неблагоприятные последствия удорожания материалов и (или) работ. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены контракта.

