Череповчанин ограбил прохожего, чтобы купить себе 10 шаверм

23-летнего череповчанина осудили за кражу денег у случайного прохожего. Сделал он это, чтобы купить себя шаверму.

Ночью 1 января 2023 года нетрезвый мужчина, находясь в помещении платежного терминала, расположенного в здании банка на улице Ленина в Череповце, приметил ранее не знакомого ему 28-летнего мужчину, имевшего при себе деньги. Грабитель проследил за посетителем банка, вышел за ним на улицу и ударил по голове. А затем забрал у потерпевшего кошелек стоимостью 2000 рублей с денежными средствами в размере 12100 рублей и несколькими банковскими картами.

Похищенными банковскими картами похититель воспользовался уже под утро, произведя с их помощью оплату за десять шаверм и четыре банки энергетического напитка на общую сумму 3247 рублей.

"Действия мужчины квалифицированы по п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). В судебном заседании подсудимый вину в совершении хищения денежных средств с банковских карт признал полностью, вину в совершении разбоя не признал", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал любителя шавермы виновным и с учетом имеющегося у него неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору суда, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 15347 рублей.