«Динамо-Вологда» проиграло своим одноклубникам из Санкт-Петербурга

[ Спорт ]

«Динамо-Вологда» проиграло своим одноклубникам из Санкт-Петербурга в 14-м туре Первенства России по футболу, среди команд Второй лиги, «Дивизион Б».

Вологжане пропустили в дебюте игры и за 10 минут до конца основного времени. Итог встречи 0:2 в пользу «Динамо-СПб». Оба мяча у гостей из Северной столицы забил Никита Танков.

Главный тренер вологодского «Динамо», Сергей Свечкарь, на послематчевой пресс-конференции отметил, что было много борьбы и мало футбола.

«Если с профессиональной точки зрения было больше борьбы, чем футбола. Не получилось растянуть соперника, не получилось мяч вниз положить и находить зоны какие-то, низом играть. А всё что касается футбола, соперник был более удачен и ошибки которые мы создали в первом тайме не позволили уже развернуть игру. По этому всё просто», - сказал Сергей Свечкарь.

"Бело-голубые" занимают 11 место в турнирной таблице, Группы 2. В следующем туре вологжане сыграют с «Химиком» из Дзержинска. Матч пройдёт на поле соперника 29 октября.
 

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Футбол
Фото: https://vk.com/club103729273
 

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