Вологжанам покажут первый отечественный фильм 1908 года

[ Культура ]

27 октября в кинотеатре «1000& 1 фильм» пройдет встреча, посвященная первому фильму, снятому в Российской империи, «Понизовая вольница». Также зрителям покажут немую картину братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и первый в мире документальный репортажный фильм «Коронация Николая II». Кроме того, гости мероприятия узнают о начале развития российского кинематографа, первых режиссерах и продюсерах. Встреча начнется в 15:00.

Картина «Понизовая вольница» – это черно-белая короткометражная лента, основанная на фрагменте одноименной «исторической былины» Василия Гончарова. Шестиминутный фильм рассказывал историю бандита Стеньки Разина и юной княжны. Премьера состоялась 28 октября 1908 года в петербургском театре «Аквариум».

Вход свободный. 12+

 

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