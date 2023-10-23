Вологжане познакомятся с историей усадьбы Котельниково

[ Культура ]

26 октября в зале редких книг Вологодской областной библиотеки пройдет встреча «Усадьба Котельниково и ее обитатели». Мероприятие состоится в рамках проекта «Усадебные истории» - цикла бесед о вологодских дворянских усадьбах. Марина Стукова, заведующая Домом-музеем А. Ф. Можайского расскажет об истории известного дома, его хозяевах и гостях, а также будут представлены редкие книги из коллекции семьи Можайских. Мероприятие начнется в 16:00.

Усадьба Котельниково находится в поселке Можайское. К дому примыкает живописный парк. Сейчас там ведутся реставрационные работы, которые планируют завершить к 2025 году – 200-летию изобретателя Александра Можайского.

Вход свободный. 12+

Теги:
встреча библиотека им. Бабушкина усадьба Можайское
 

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