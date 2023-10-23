В Вологде впервые пройдет фестиваль гиккультуры

[ Культура ]

С 11 по 12 ноября в Городской библиотеке №21 «Интеллект-центр» на ул. Гагарина, д. 35 впервые пройдет фестиваль гиккультуры «Коробка». Поклонников комиксов, видеоигр, сериалов и фильмов ждет насыщенная программа.

В рамках проекта запланированы конкурс косплея в пяти номинациях: «Кино, сериалы и мультфильмы», «Игры», «Книги», «Ориджинал» и спецноминация «Русский косплей». Кроме того, организованы кинопоказ, творческая встреча с писателем-фантастом, ярмарка, где можно будет приобрести мерч, коллекционные фигурки, наклейки и комиксы, а также состоится игра в «Подземелье и драконы».

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