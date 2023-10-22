В Молочном закрыли кафе из-за сальмоноллезной инфекции

В селе Молочное Вологодского округа на 20 суток закрыли кафе «Суши Профи» на ул. Ленина, д. 15 из-за сальмоноллезной инфекции.

По информации из соцсетей о первых случаях отравления стало известно еще 11 октября. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, по результатам которой выявил многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Дело передали в Вологодский городской суд, который признал виновным владельца кафе – ИП Зубова А.В. – и вынес решение о временном запрете деятельности общепита на 20 суток.

В самом кафе по-прежнему работает банкетный зал и пивной магазин, а остальное заведение «по техническим причинам временно не работает».