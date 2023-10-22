В Вологодском драмтеатре открыли 175-й театральный сезон

175-й театральный сезон в Вологодском драмтеатре начался 21 октября с премьеры спектакля «Капитанская дочка» (16+) режиссера Никиты Золина по одноименной повести Александра Пушкина.

Вместе с вологжанами к просмотру смогли присоединиться и поклонники театрального искусства в прямом эфире, так как теперь драмтеатр стал участником проекта «Театровидение».

Кроме того, в драмтеатре в этом году пройдет еще четыре премьеры. В ноябре впервые покажут спектакль «Дуры мы, дуры» (16+), приключенческую комедию «Три мушкетера» (16+) и драматическую балладу «Не покидай меня» (12+). А на новогодних праздниках вологжане смогут посмотреть сказку «Конек-горбунок» (0+).

На всех спектаклях действует Пушкинская карта.