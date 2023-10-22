На трассе под Вологдой столкнулись три автомобиля

[ Происшествия ]

Днем 21 октября на трассе «Вологда - Новая Ладога» в Вологодском округе столкнулись три машины.

Мужчина на «Фольгсваген гольф» не уступил дорогу автомобилю «Вольво» с прицепом, после чего легковушка врезалась на встречной полосе в «Киа сид». За рулем третьей машины была 37-летняя женщина. Аварийно-спасательной службе, которую вызвали на место аварии, пришлось извлекать ее из автомобиля. Впоследствии она была передана сотрудникам скорой помощи. Травмы также получила пассажирка из «Фольксвагена».

Обстоятельства аварии установят сотрудники полиции.

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