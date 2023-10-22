Вологжанин занял третье место во всероссийском конькобежном соревновании

С 16 по 20 октября в конькобежном центре «Коломна» проходили IX Всероссийские соревнования памяти «Б. И. Шавырина» – Кубок содружества по конькобежному спорту. В этом году участвовали российские и белорусские спортсмены, в том числе и вологжане.

Егор Коряковский, представлявший в параллельном зачете за Москву и Вологодскую область, стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров, преодолев ее за 1:48.65, уступив на 0,58 секунд победителю – Даниле Смирнову из Кировской области. Второе место занял Даниил Алдошкин из Коломны.

Кроме того, в соревнованиях участвовал еще один конькобежец из Вологодской области – Семён Аверин, занявший 19 место на дистанции 500 метров среди мужчин.