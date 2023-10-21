В Вологде росгврадейцы задержали архангелогородца, перепутавшего школу с ночным клубом

В Вологде росгврадейцы задержали архангелогородца, перепутавшего образовательное учреждение с ночным клубом.

Сотрудникам вневедомственной охраны Вологды около 18:00 поступила информация, что в одно из образовательных учреждений в центральной части города зашел незнакомый подозрительный мужчина. Через несколько минут к зданию прибыл ближайший наряд группы задержания. Охранник учреждения пояснил, что гражданин, ничего не объясняя, забежал в здание и пробежал мимо поста. Сотрудник нажал тревожную кнопку и попытался остановить нарушителя. Однако мужчина вел себя неадекватно и пытался подраться.

Росгвардейцы задержали гражданина, им оказался житель Архангельска 1973 г.р. Мужчина утверждал, что находится в Архангельске и пытается пройти в ночной клуб. Сотрудники вневедомственной охраны доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



