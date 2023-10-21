Жителя Грязовецкого округа получил условный срок за распространение порнографии

Жителя Грязовецкого округа создал порнографическую группу в соцсети для развлечения других людей и получил условный срок.

30-летний мужчина распространял порнографические материалы в группе в ВК с 30 января 2021 года по 6 марта 2023 года. Группу он создал из-под своего фейкового аккаунта.

"Действия мужчины квалифицированы по п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационного-телекоммуникационной сети «Интернет»). Подсудимый вину признал полностью. Суду пояснил, что у него имеется фейковая страница, которую он зарегистрировал с чужой сим-карты. В 2020 году он задумал создать группу для развлечения других людей. Администрированием группы занимался лично. После нескольких публикаций уже подписчики стали отправлять ему фотографии, которые он размещал на данной странице. В феврале 2023 года его заблокировали из-за какой-то публикации. Больше он доступ к данной странице не восстанавливал", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. .

Грязовецкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

