Анастасия Маркова завоевала 6 медалей на Играх стран BRICS

Вологодская пловчиха завоевала 4 "золота" и 2 "серебра". Дважды одержав победы на дистанциях 200 местро баттерфляем, и одержала две победы в эстафетах 4x100 вольным стилем и в комбинированной смешанной эстафете 4х100. Также Анастасия дважды останавливалась в шаге, или в одном гребке, применительно к плаванию, от высшей ступени пьедестала почёта. Став второй на дистанциях 100 вольным стилем.

Международные Игры стран BRICS прошли в ЮАР с 18 по 21 октября 2023 года. Как отмечают СМИ, Сборная России выступала на соревнованиях под своим флагом и гимном.