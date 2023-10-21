Анастасия Маркова завоевала 6 медалей на Играх стран BRICS

[ Спорт ]

Анастасия Маркова завоевала 6 медалей на Играх стран BRICS

Вологодская пловчиха завоевала 4 "золота" и 2 "серебра". Дважды одержав победы на дистанциях 200 местро баттерфляем, и одержала две победы в эстафетах 4x100 вольным стилем и в комбинированной смешанной эстафете 4х100. Также Анастасия дважды останавливалась в шаге, или в одном гребке, применительно к плаванию, от высшей ступени пьедестала почёта. Став второй на дистанциях 100 вольным стилем.

Международные Игры стран BRICS прошли в ЮАР с 18 по 21 октября 2023 года. Как отмечают СМИ, Сборная России выступала на соревнованиях под своим флагом и гимном.

Теги:
плавание
Фото: https://vk.com/public210310851
 

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