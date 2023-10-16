В выходные вологжане смогут сдать в переработку свои отходы

В выходные вологжане смогут сдать в переработку свой мусор.

С 11:00 до 12:00 на ул. Ленинградской, 144 пройдет акция по сбору вторсырья «Экопарк». Общество защиты животных «Велес» примет у вологжан пластик, макулатуру, пакеты целлофановые, пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков и другие виды отходов. Вторсырье из-под пищевых продуктов необходимо предварительно вымыть.

«ЭкоБессрочка» соберет отработанные батарейки и аккумуляторы, сломанные зонты, просроченные таблетки и блистеры от них, зубные щетки и другое. «Экологика» готова отправить на переработку пластиковые крышки, ненужные пластиковые карты и бижутерию, а также тюль и джинсы или джинсовую ткань.