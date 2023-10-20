Вологодского лжестоматолога экстрадируют из Сербии по требованию генпрокуратуры РФ

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Сербия экстрадируют Дмитрия Святковского. Этот мужчина ранее по купленному диплому трудоустроился в Сямженскую ЦРБ стоматологом.

"Он признан виновным в покушении на мошенничество при получении выплат и использование заведомо подложного документа. Суд установил, что в 2016-2017 годах Святковский через Интернет приобрел поддельный диплом по специальности «Стоматология», который использовал при попытке трудоустройства в Сямженскую центральную районную больницу с целью незаконного получения миллиона рублей в качестве субсидии. Однако работниками медицинского учреждения фигурант был изобличен в предоставлении заведомо подложного документа, его противоправные действия были пресечены", - сообщают в генпрокуратуре РФ.

Преступник скрылся от правоохранительных органов и суда, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года в связи с установлением его местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос об экстрадиции.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Сербии удалось добиться выдачи осужденного.

Ранее NewsVo писал, что в 2018 году в Сямженском районе осудили жителя Архангельской области, который купил диплом стоматолога и пытался устроиться в ЦРБ, чтобы получить миллион рублей выплаты по программе «Земский доктор».

Подложный диплом о высшем образовании по квалификации врача-стоматолога мужчина купил в интернете, а 21 ноября 2017 предъявил его при устройстве на работу в БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» на должность врача-стоматолога.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ему было назначено наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.