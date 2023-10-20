В Вологодской области ожидается похолодание

[ Общество ]

В Вологодской области в ближайшие дни среднесуточная температура перейдет к отрицательным значениям, сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако, синоптики не исключают возможности потепления в конце месяца.

В ночь на 21 октября ожидается снижение температуры до -2, -7 градусов, вместе со слабым ветром, переменной облачностью и местами туманами. Днем будет также прохладно: температура не выше +2, +3 градусов.

Ночью 22 октября будет морозно: от -2 до -7 градусов. Днем осадков не ожидается, прохладно: +2, +3 градуса.

В ночь на 23 октября синоптики обещают потепление: от 0 до -5 градусов. В южных районах ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь. Днем температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

В остальные дни ночью будет подмораживать, днем температура составит +1, +3 градуса, а среднесуточная будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

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