Череповчанин Евгений Шалашов выпустил третью книгу о молодом чекисте

Санкт-Петербургское издательство «Крылов» выпустило книгу череповецкого историка Евгения Шалашова «Чекист. Неизвестная война», сообщает портал cherinfo. Она стала третьей из серии исторических детективов о приключениях череповчанина-чекиста Владимира Аксенова в годы Гражданской войны.

По сюжету Троцкий и Дзержинский отправляют Владимира на спецзадание, чтобы передать английской контрразведке послание Советского правительства и внести раскол между союзниками и белыми. Англичане арестовывают шпиона, передают белогвардейцам, а те, в свою очередь, отправляют его в концлагерь на остров Мудьюг в Архангельской области.