Череповчанин Евгений Шалашов выпустил третью книгу о молодом чекисте

Санкт-Петербургское издательство «Крылов» выпустило книгу череповецкого историка Евгения Шалашова «Чекист. Неизвестная война», сообщает портал cherinfo. Она стала третьей из серии исторических детективов о приключениях череповчанина-чекиста Владимира Аксенова в годы Гражданской войны.
По сюжету Троцкий и Дзержинский отправляют Владимира на спецзадание, чтобы передать английской контрразведке послание Советского правительства и внести раскол между союзниками и белыми. Англичане арестовывают шпиона, передают белогвардейцам, а те, в свою очередь, отправляют его в концлагерь на остров Мудьюг в Архангельской области.
«Это не самый страшный из лагерей, созданных англичанами и французами, но шансов на выживание у молодого чекиста было немного. До сих пор идет спор, как английские и американские войска оказались в Архангельске. Одни источники говорят, что их туда пригласили для защиты Cевера от немецких войск, которые тогда были в Финляндии. Другие источники утверждают, что это была оккупация. Еще одна версия — иностранные войска собирались забрать оружие и боеприпасы, отправленные сюда для русской армии в годы Первой мировой войны», - рассказал Евгений Шалашов.