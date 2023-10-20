Череповчане смогут бесплатно посмотреть семейные фильмы

21 октября Череповец станет частью международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс», сообщает портал cherinfo. В рамках мероприятия в «Комсомольце» бесплатно покажут 16 фильмов из 10 стран.

В 15:00 будет представлена программа анимационного короткометражного кино, которая включает в себя девять картин режиссеров из России, Германии, Аргентины, Чили, Бразилии и Кубы. В 16:10 стартует вторая программа – игрового кино. Зрители смогут посмотреть семь лент из России, Узбекистана, Болгарии, Франции и Нидерландов. Также можно будет проголосовать за понравившиеся фильмы на сайте фестиваля.

Фестиваль «Ноль плюс» – это кинофорум, который отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино о вечных темах для детской и семейной аудитории. В этом году он стал юбилейным – десятым.

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