В Кириллове придумали собственную методику реставрации икон

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике разработали собственную методику по восстановлению икон-святцев или икон-таблеток. Подобные иконы рисовали на двух отдельных холстах, прокладывали между ними лист бумаги и склеивали. Холсты покрывали левкасом – белой масляной основой – и по нему уже писали икону.

Первым памятником иконописи, который отреставрировали по новой технологии, стала «Минея на ноябрь», созданная в XVIII веке. Восстановил ее Иван Николаевич Федышин. Икона представляет из себя особые богослужебные указания на месяц. Делится она на пять рядов, в которых представлены святые. Они распределены по дням памяти и по дням церковных праздников. С обеих сторон основание иконы растрескалось и отклеилось по краям. Чтобы избежать дальнейших разрушений, мастер изготовил специальную прозрачную форму из эпоксидной смолы, которая полностью повторяет размеры памятника, его форму и все деформации. Таким образом ему удалось тщательно укрепить левкас и красочный слой.

На реставрацию ушло два года. В фондах музея хранится еще 40 икон-таблеток, которые теперь восстановят по такой технике.