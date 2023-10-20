Вологжанин обиделся на свою женщину и сжег ее машину

В Вологде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге иномарки.

"В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратилась 37-летняя вологжанка. Женщина сообщила, что около 16:00 на улице Мира неизвестный совершил поджог ее автомобиля Джили. Ущерб составил 507 000 рублей. В течение часа сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Вологде установили и задержали подозреваемого 1989 г.р. В разговоре с полицейскими мужчина признался, что знаком с потерпевшей. В тот день они поругались, женщина вышла из автомобиля и долгое время не возвращалась. Со слов задержанного, он был нетрезв и очень расстроен, поэтому решил поджечь бумаги в бардачке иномарки. После возгорания он покинул место преступления", - пояснили в УМВД России по Вологодской области.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Обиженному мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.