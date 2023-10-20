Вологжанам расскажут об именитой династии художников

25 октября в 17:00 в Шаламовском доме на ул. С. Орлова, д. 15 искусствовед Любовь Соснина прочитает лекцию «Произведения художников семьи Лансере в собрании Вологодской областной картинной галереи». Она посвящена истории формирования и характеристике работ художников Лансере, а также как именно эта династия связана с культурой нашего города.

Династия Лансере подарила миру изобразительных искусств скульпторов, мастеров живописи и графики. Начало положил Евгений Александрович Лансере (1848 – 1886) – скульптор-анималист, чей талант был признан Императорской Академией Художеств. Продолжили художественный путь Евгения Александровича его дети: Евгений, Николай и Зинаида в начале XX века.

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