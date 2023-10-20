Мэр Вологды ответит на вопросы бизнеса в рамках горячей линии

Горячая линия для предпринимателей и самозанятых с участием мэра Вологды Сергея Воропанова состоится 23 октября с 10.00 до 11.00 в call-центре МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма». Свои вопросы можно будет задать по телефону 8-800-200-16-77.

Первая горячая линия для предпринимателей с участием Мэра Вологды состоялась в конце февраля. Вторая горячая линия затронула вопросы размещения объектов НТО, помощи в получении грантовой поддержки, предоставления торговых мест самозанятым и организации парковки. Третья проходила в августе и была посвящена мерам поддержки, а также проектам, которые представители бизнеса могут реализовать в Вологде.

«Это будет уже четвертая горячая линия с мэром Вологды Сергеем Воропановым. Предприниматели города отмечают важность и значимость такого формата работы между властью и бизнесом. Каждый звонивший получает квалифицированный ответ на свой вопрос, а все оставленные заявки отрабатываются в обязательном порядке. Приглашаю присоединиться к горячей линии 23 октября представителей бизнеса и самозанятых граждан. Если ваш вопрос требует детальной проработки, можете написать его уже сейчас в группе «Поддержка предпринимательства | Вологда» в социальной сети – в комментариях под постом или в личные сообщения группы», – отметила директор МБУ «Центра содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Обращения от предпринимателей принимаются Центром по будням с 8:00 до 17:00 по телефону 8-800-200-16-77. Задать свои вопросы можно и через online-приемную Центра содействия развитию предпринимательства и туризма в группе в социальной сети.

